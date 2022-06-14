Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 1'i tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik 13 Haziran'da düzenlenen operasyon kapsamında 2 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

Şüphelilerden 12'si savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 6'sı adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 1'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 16 kişiyi gözaltına almış, adreslerde 335 kök Hint keneviri, 525 gram esrar, 2 kilo 608 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap, ruhsatsız 9 av tüfeği ve tabanca ele geçirmişti.



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