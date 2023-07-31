Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satanların tespit edilip yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Fevzipaşa ve Havuzlubahçe mahallelerindeki iki adrese düzenlediği operasyonda 1 kilo 759 gram sentetik uyuşturucu ve reçeteyle satışı yapılan 35 uyuşturucu etkili hap ele geçirdi.
Adreslerdeki şüpheliler Yusuf A. ve Mehmet A, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.