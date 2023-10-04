Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesi Fatih ve Sakarya mahallelerindeki iki ayrı eve operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1,89 gram sentetik uyuşturucu, 0,56 gram eroin, 54,48 gram esrar ve reçeteyle satışı yapılan uyuşturucu etkili 5 hap ele geçirildi.

Polis, ikametlerdeki H.K. ve M.U'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

