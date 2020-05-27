YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 27.05.2020 10:15 | Son Güncelleme

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı, 6'sına ev hapsi cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey, Gülbahçesi ve Şakirpaşa mahallelerinde belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 997 uyuşturucu hap, 210 gram sentetik uyuşturucu, 61 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden O.Y. (26) tutuklandı, 6 zanlıya ev hapsi cezası verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bu konuda oldukça iyiyim' 'Bu konuda oldukça iyiyim'
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mesai saatleri normale döndü

Mesai saatleri normale döndü

Campanharo ailesinde "Kim Daha" yarışması

Campanharo ailesinde "Kim Daha" yarışması

Balıkesirli öğrencilerden "uzaktan orkestrayla" müzik keyfi

Balıkesirli öğrencilerden "uzaktan orkestrayla" müzik keyfi

Yasin Hacıoğlu: “Altın alım fırsatı devam ediyor”

Yasin Hacıoğlu: “Altın alım fırsatı devam ediyor”

Bozcaada'da normalleşme süreci hazırlıkları

Bozcaada'da normalleşme süreci hazırlıkları

Iğdır’da 4 günlük yasak sonrası vatandaşlar dışarı çıktı

Iğdır’da 4 günlük yasak sonrası vatandaşlar dışarı çıktı

Adana Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:35
Sabah
05:16
Öğle
12:41
İkindi
16:31
Akşam
19:56
Yatsı
21:30

Adana Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Burçinin Eczanesi
Seyhan
Çukurova Eczanesi
Seyhan
Dalkıran Eczanesi
Seyhan
Didem Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Numune Şifa Eczanesi
Seyhan
Sunam Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Uçurtma uçururken damdan düşüp öldü

Uçurtma uçururken damdan düşüp öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.