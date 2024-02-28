YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası

AA AA
28.02.2024 10:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde gece vakti otomobiliyle sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu Y.S'ye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Tutuklu sanık Y.G. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira adli para cezasına çarptırdığı Y.G'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müdür evinde silahla başından vurulmuş halde bulunduMüdür evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu
Erzurum’da FETÖ üyesi esnaf yakalandıErzurum’da FETÖ üyesi esnaf yakalandı
İzmir polisi yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdiİzmir polisi yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi
Anahtar Kelimeler:
Adana Otomobil uyuşturucu hapis

Adana Namaz Vakitleri 28 Şubat Çarşamba

İmsak
05:46
Sabah
07:05
Öğle
12:56
İkindi
16:06
Akşam
18:38
Yatsı
19:52

Adana Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Çarşamba

Taşpinar eczanesi
Pozanti
Yeni karaisali eczanesi
Karaisali
Doğa eczanesi
Cukurova
Aslan eczanesi
Ceyhan
Deva eczanesi
Saimbeyli
Kocatepe eczanesi
Saricam
Selvi eczanesi
Ceyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.