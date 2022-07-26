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Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

26.07.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince Gülbahçesi Mahallesi'nde defter arasına gizlediği sentetik uyuşturucuyu, gece otomobiliyle yanına gelen E.F'ye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak H.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık H.K, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı H.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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