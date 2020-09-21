Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 7 gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan nehri kıyısındaki ormanlık alanda uyuşturucu satıldığı, hayvan dövüştürüldüğü ve çeşitli suçların işlendiğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz'ın yönettiği operasyona, yaklaşık 500 polisin yanı sıra jandarma ekipleri de destek verdi.

Uyuşturucu temin ettiği ve sattığı ileri sürülen 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, kullanıma hazır paketçikler halinde kubar esrar ele geçirildi.

Kaymakam Bayram Yılmaz, Ceyhan genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı çalışmalar başlatıldığını belirterek, belediyeye ait kullanılmayan, atıl durumda bulunan ormanlık alanın Ceyhan'a kazandırılması için çalışmalar yapılacağını kaydetti.

