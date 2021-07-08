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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

08.07.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 kilo 823 gram sentetik uyuşturucu ve 16,80 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Polis, adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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