YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da uyuşturucu satıcısı sanığa 15 yıl 7 ay hapis

Adana'da uyuşturucu satıcısı sanığa 15 yıl 7 ay hapis

ADANA HABERLERİ  | 29.06.2020 13:16 | Son Güncelleme

Adana'da uyuşturucu satıcısı sanığa 15 yıl 7 ay hapis

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa, 15 yıl 7 ay hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezası verildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Y.T. tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "uyuşturucu madde ticareti" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Y.T. savunmasında, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, "10 yıl uyuşturucu kullandım. Ticaretini yapmadım. Ben sadece satıcılardan madde aldım. Yanlış kişilerle arkadaşlık kurdum. Yaşadığım ortam nedeniyle uyuşturucu kullanmaya başladım. Keşke kullanmasaydım. Takdir mahkemenindir." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Y.T.'yi "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 15 yıl 7 ay hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına mahkum edip tutukluluğunun devamına karar verdi.

Merkez Seyhan ilçesinde polis ekipleri, 26 Kasım 2018'de uyuşturucu sattığı iddia edilen Y.T'yi yakalamış, zanlının evinde 130,42 gram eroin, uyuşturucu paketlemede kullanılan makas ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 950 lira ele geçirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kiloya değil, Vina'ya bakın' 'Kiloya değil, Vina'ya bakın'
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:15
Öğle
12:47
İkindi
16:38
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Arıkan Eczanesi
Seyhan
Bilgehan Özkan Eczanesi
Seyhan
Biricik Eczanesi
Seyhan
Fikir Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Nazlı Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.