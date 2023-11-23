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Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemi

23.11.2023 10:46 | Son Güncelleme:
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evde uyuşturucu sattığı öne sürülen 1'i tutuklu 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 27 Temmuz'da tutuklanan E.A. ve tutuksuz T.H. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bu kişiler hakkında hazırlanıp Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polis tarafından ilçedeki Doğankent Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlenen operasyonda, sanıkların defter arasına ve poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu yanlarına motosikletle gelen kişilere satarken yakalandığı belirtildi.

İddianamede, ekiplerin E.A. ve T.H'den uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, evde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği anlatıldı.

Sanıkların, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, E.A. ve T.H'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen 2 sanığın yargılanmasına bir süre sonra Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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Adana uyuşturucu dava

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