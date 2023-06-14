Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda takibe alınan şüpheli bir taksi, uygulama noktasında durduruldu. Taksi şoförü Mustafa K.’nin indirildiği araçta yapılan aramada, bagajdaki valizin içerisinde 1 kilo 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü Mustafa K. gözaltına alındı. Operasyonun devamında Narkotik polisi, ‘torbacı’ diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma çerçevesinde, Kezban G. ile erkek arkadaşı Murat A.’nın Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’ndeki evine baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, 0,58 gram metamfetamin, 1,92 gram bonzai ve 56 sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Kezban G. adli kontrol şartı, Murat A. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



