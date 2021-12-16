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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası

16.12.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 10 yıl 3 ay 22 gün hapis ve 22 bin 500 lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince merkez Yüreğir ilçesinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak M.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık M.E. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 3 ay 22 gün hapis ve 22 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı M.E'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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