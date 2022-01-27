Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık İ.B. katılmadı. Sanık avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın üst aramasında ele geçirilen uyuşturucunun miktarı ve çeşitliliği dikkate alınarak, İ.B'nin "uyuşturucu ticaret yapmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

İ.B'nin avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Polis, geçen yıl 27 Mart'ta Aydınlar Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen İ.B'yi gözaltına almış, zanlının üzerinde sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu haplar ele geçirmişti.

