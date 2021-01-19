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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

19.01.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirterek, S.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık S.K. ise kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürerek, "Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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