Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis cezası

Adana'da, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık H.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Savcı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirterek, H.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

Sanık H.Y, savunmasında, hakkındaki iddiaları reddederek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı H.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

