Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis cezası verildi

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık S.Y. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki evinde 16 Ağustos 2020'de A.Y'ye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık S.Y. ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

