YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis cezası verildi

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis cezası verildi

21.04.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis cezası verildi

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık S.Y. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki evinde 16 Ağustos 2020'de A.Y'ye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık S.Y. ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyorEmekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyor
Ankara Altındağ'da Emirhan Yalçın'ın öldürülmesine ilişkin davaya devam edildiAnkara Altındağ'da Emirhan Yalçın'ın öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi
Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "Hedefimize ulaşmaya az kaldı"Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "Hedefimize ulaşmaya az kaldı"
Anahtar Kelimeler:
Sanık Adana

Adana Namaz Vakitleri 21 Nisan Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:50
Öğle
12:43
İkindi
16:25
Akşam
19:25
Yatsı
20:46

Adana Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Perşembe

Fikir Eczanesi
Seyhan
Cemre Eczanesi
Seyhan
Sıhhat Eczanesi
Seyhan
Karnas Eczanesi
Seyhan
Mert Özkurt Eczanesi
Seyhan
Şifaveren Eczanesi
Seyhan
Ezgi Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

İngiliz adam herkes şoke etti! Koreli kadına dönüşmek için...

İngiliz adam herkes şoke etti! Koreli kadına dönüşmek için...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.