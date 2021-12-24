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Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 18 yıl 9 ay hapis cezası

24.12.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 18 yıl 9 ay hapis cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık T.I, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak T.I'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık T.I, savunmasında mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı T.I'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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