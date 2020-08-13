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Adana'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası

ADANA HABERLERİ  | 13.08.2020 17:31 | Son Güncelleme

Adana'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 5 yıl 10 ay hapis ile ve 10 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık E.G. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, E.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen E.G, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Dosya kapsamındaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık E.G'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

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