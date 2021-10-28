Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Adana'da günlük kiralık dairede uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki günlük kiralık dairede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, üç kişinin kaldığını belirledikleri daireye operasyon düzenledi.

Adreste 39 gram sentetik uyuşturucu ve 51 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis, Orhan I. (39), kardeşi Ömer I. (32) ile Metin Y'yi (32) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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