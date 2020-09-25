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Adana’da vergi dairesiyle kamu müteahhitlerinin iş ortaklığı artacak

ADANA HABERLERİ  | 25.09.2020 17:44 | Son Güncelleme

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, Adana Kamu Müteahhitleri Derneğiyle iş ortaklığını daha da arttırmak istediğini söyledi.Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Onur Işıklı, Özcan Güngör Adana Vergi Dairesi Başkanlığına atanan Ümit Güner’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Kurum olarak iş ortağı olarak gördüğümüz mükelleflerin başında müteahhitlerimiz gelmektedir.

Adana’da vergi dairesiyle kamu müteahhitlerinin iş ortaklığı artacak

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, Adana Kamu Müteahhitleri Derneğiyle iş ortaklığını daha da arttırmak istediğini söyledi.
Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Onur Işıklı, Özcan Güngör Adana Vergi Dairesi Başkanlığına atanan Ümit Güner’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Kurum olarak iş ortağı olarak gördüğümüz mükelleflerin başında müteahhitlerimiz gelmektedir. Bu nedenle elbette sürekli iş birliğimiz sürecektir. Bu konuda Vergi Dairemiz olarak her türlü iş birliğine ve yardıma hazırız. Geçirdiğimiz zor süreçte bu Pandemi den en az zararla etkilenmeyi umuyoruz. Bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.
AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu ziyaret ile ilgili açıklamasında, “Adana Vergi Dairesi Başkanlığına Ümit Güner ‘in atanmasından dolayı ümitli olduğumuzu ifade ediyorum. Kendisinin konulara hakim olması, donanımlı ve bilgi, birikiminin çok olumlu yansımaları olacağını umuyoruz. Bu vesile ile ilgili Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Kovid-19 sürecinde sağladıkları kolaylıklar ve imkanlar rahatlamamızı sağladı. İnşallah süreci en az zararlarla atlatmayı sağlarız. Ümit Güner’den biz müteahhitler için elzem olan “İZ” olarak düşen vergilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden sorgularının sona erdirilmesini ve 5 bin TL’ye kadar olan muafiyetin limitinin 10 bin TL’ye çıkarılması hususunda desteklerini bekliyoruz, nihayetinde bürokratik işlere takılmamıza engel olunacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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