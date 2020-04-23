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Adana’da yabancı uyruklu şahsın yaşadığı evde yangın çıktı

ADANA HABERLERİ  | 23.04.2020 05:55 | Son Güncelleme

Adana’da iki katlı müstakil evin zemin katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Adana’da iki katlı müstakil evin zemin katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. Evde maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45029 sokak içerisinde iki katlı müstakil evin zemin katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evde yalnız yaşayan Suriye uyruklu Mecid Rehavi uyuduğu sırada elektrik kontağından yangın çıktı. Dumandan etkilenen Rehavi son andan kendini dışarı attı ve durumu itfaiye ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi. Evde maddi hasar meydana geldi.
Sağlık ekipleri dumandan etkilenen Rehavi’yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

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Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Gülbahçesi Eczanesi
Seyhan
Hasan Akçınar Eczanesi
Seyhan
Mengü Eczanesi
Seyhan
Numune Şifa Eczanesi
Seyhan
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