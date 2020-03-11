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Adana'da yağma davası sanıkları hakim karşısında

ADANA HABERLERİ  | 11.03.2020 17:39 | Son Güncelleme

Adana'da yağma davası sanıkları hakim karşısında

Adana'da, yağma iddiasıyla tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan Y.A, U.A, M.K. ile bazı müştekiler ve tarafların avukatları geldi.

Sanık Y.A, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Müşteki G.C'nin 4 yıldır lokantasına ıslak mendil yaptığını belirten Y.A, oğlu U.A'nın müştekiye mal karşılığında bankada 451 bin lira para verdiğini kaydetti.

Sanık Y.A, "Oğlum parayı ödedikten kısa süre sonra G.C'nin eşi ve çocuğu telaşlı şekilde bankaya gelmiş. G.C, çocuğunun hasta olduğunu söyleyip, malın devrini bayram sonrasına bırakmış. Oğlum da kendisinden parayı geri vermesini istemiş, bu yüzden aralarında tartışma olmuş." dedi.

Oğlunun kendisini arayarak yaşananlarla ilgili bilgi verip bankaya gelmesini istediğini belirten Y.A, yanındaki M.K. ile bankaya gittiklerini, G.C. ile tartıştıklarını, verdikleri 451 bin lirayı da alamadıklarını öne sürdü.

U.A. da, suçlamaları kabul etmeyip babasının savunmasına benzer savunma yaptı.

Müşteki G.C, bankada ödenen paranın Y.A'ya daha önceden teslim ettiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verip duruşmayı, dinlenmeyen sanıkların savunmalarının alınması ve eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.

- Olay

G.C. 24 Haziran 2019’da avukatı aracılığıyla Adana Cumhuriyet Savcılığına yaptığı suç duyurusunda, ticari anlaşmazlığı bulunduğunu öne sürdüğü Y.A'nın bankada kendisini darbettiğini iddia etmişti. Suç duyurusu üzerine, başlatılan soruşturma kapsamında, Y.A, oğlu U.A, M.Y. ve B.K. ile M.K. hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan dava açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Dava yağma

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