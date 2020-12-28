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Adana'da yakalanan terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 28.12.2020 17:41 | Son Güncelleme

Adana'da yakalanan terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı

Adana'da jandarma ekiplerince yakalanan terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu A.Ş'nin ocak ayında yasa dışı yollardan ülkesine giderek terör örgütü saflarında savaştığını belirledi.

Ekipler, zanlının mayıs ayında yine yasa dışı yollardan Türkiye'ye döndüğünü de tespit etti.

Bunun üzerine zanlının adresine operasyon düzenlendi. Şüpheli A.Ş'yi gözaltına alan ekipler, cep telefonuna el koydu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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