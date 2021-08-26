YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da yanan ormanlık alanlara dikilecek fidanlar hazır

Adana'da yanan ormanlık alanlara dikilecek fidanlar hazır

26.08.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yanan ormanlık alanlara dikilecek fidanlar hazır

Adana'da çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılmasında kullanılacak fidanların hazır olduğu bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yangından etkilenen alanların yeniden ağaçlandırılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Adana Orman Fidanlık Müdürlüğü Çukurova Fidanlığını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, bu yıl programda yer alan fidan üretim çalışmaları hakkında Fidanlık Müdürü Yalçın Serikler'den bilgi aldı.

Fidan konusunda kendilerine gelen taleplerin karşılanacağını ifade eden Yılmaz, "Adana Orman Bölge Müdürlüğü olarak bu sene 8 milyon fidan üretim programımız olmasına karşılık 9 milyondan fazla fidan ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz." dedi.

Ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere üretilen asli türlerin yanında ekonomik değeri olan gelir getirici türler ile tıbbi ve aromatik bitki türlerindeki fidanlarla üretimi artırdıklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Özellikle yangından zarar gören ormanlık alanlarımızın ağaçlandırılması için fidanlıklarımızda üretim çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Tüm fidanlıklarda yangından zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma çalışmalarına yetecek miktarda fidan hazır. Dikilecek olan fidanların daha yeşil bir Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya dışında insan yaşamına uygun gezegenler keşfedildiDünya dışında insan yaşamına uygun gezegenler keşfedildi
PARTNER10 yıl önceki halleri yine gündemde! Estetik yaptırıp yaptırmadığına siz karar verin10 yıl önceki halleri yine gündemde! Estetik yaptırıp yaptırmadığına siz karar verin
Çukurova'da yetiştirilen meyve fidanları 14 ülkeye ihraç ediliyorÇukurova'da yetiştirilen meyve fidanları 14 ülkeye ihraç ediliyor
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 26 Ağustos Perşembe

İmsak
04:32
Sabah
05:58
Öğle
12:46
İkindi
16:26
Akşam
19:24
Yatsı
20:43

Adana Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Perşembe

Emin Eczanesi
Seyhan
Pozitif Eczanesi
Seyhan
Yeni Berfin Eczanesi
Seyhan
Kardelen Eczanesi
Seyhan
Üstündağ Eczanesi
Seyhan
Fehiman Eczanesi
Seyhan
Tekir Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Muğdat Çelik'i transfer etti

Denizlispor, Muğdat Çelik'i transfer etti

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.