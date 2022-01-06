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Adana'da yaralı halde bulunan köpek tedavi altına alındı

06.01.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yaralı halde bulunan köpek tedavi altına alındı

Adana'da pitbull cinsi köpeklerin saldırısı sonucunda yaralandığı öne sürülen köpek tedavi altına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, her zaman mahallerinde olan sokak köpeğini birkaç gün göremeyince aramaya başladı. Vatandaşlar, köpeği, ayak ve kuyruk kısmından yaralanmış halde buldu.

Adana Büyükşehir Belediyesine haber verilmesiyle gelen görevliler, köpeği tedavi altına alınmak üzere hayvan barınağına götürdü.

Mahalle sakini Hasan Ateş, AA muhabirine, köpeğe, pitbull cinsi köpek sahiplerinin köpeklerini saldırtması sonucu yaşandığını öne sürdü.

Patisi ve kuyruğu kopan, kalçası yaralı haldeki köpeği buldukları andan itibaren başında beklediklerini ve tedavisi için ilgililere ulaştıklarını ifade eden Ateş, "Aramadığımız kimse kalmadı. Nihayetinde belediye ekipleri geldiler, yaralı köpeğimizi aldılar, hayvan barınağına tedavisi için götürdüler. İnşallah iyi bir bakımdan sonra köpeğimiz dört dörtlük bir şekilde can sağlığına kavuşur, yine mahallemize geri döner diye umut ediyorum." dedi.

Ateş, kendisinin de sokak köpeklerine bakım yaptığını belirterek, "Eğer barınaklarda sağlıklı bir şekilde bakılıyorsa barınaklar daha uygun ama sağlıklı bir ortam yoksa yine sokaklara dönmesi taraftarıyım. " dedi.

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