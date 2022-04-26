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Adana'da yasa dışı avlanan 6 kişiye 65 bin 974 lira ceza verildi

26.04.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yasa dışı avlanan 6 kişiye 65 bin 974 lira ceza verildi

Adana'da, yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 6 kişiye 65 bin 974 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, misina ağla avlandığı tespit edilen 3 balıkçıya 6 bin 534 lira ceza kesildi.

Bir gemide de denetim yapan ekipler, ışıkla avcılık belgesi düzenlenmemesine rağmen istihsal vasıtası bulundurulması gerekçesiyle 3 kişiye 59 bin 440 lira ceza uyguladı.

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