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Adana'da yasa dışı avlanan 9 kişiye 9 bin 952 lira ceza verildi

15.11.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yasa dışı avlanan 9 kişiye 9 bin 952 lira ceza verildi

Adana'da yasa dışı avcılık yaptıkları belirlenen 9 kişiye 9 bin 952 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı avcılığa karşı koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalarda 3 kişiye belgesiz avlanmaktan 4 bin 132 lira ve 5 kişiye de yasak usulle avlanmaktan 2 bin 530 lira ceza uygulandı, 3 ses cihazına ve 2 tüfeğe el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışma kapsamında da koruma altındaki oklu kirpiyi avlayan kişiye 3 bin 290 lira ceza uygulandı.

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