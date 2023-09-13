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Adana'da yasa dışı silah üreten 3 şüpheli tutuklandı

13.09.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir adrese düzenlenen operasyonda 45 tabanca, 1 av tüfeği ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki bir adreste kurulan atölyede yasa dışı silah imalatı yapıldığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler ruhsatsız 45 tabanca, 1 av tüfeği ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Adresteki şüpheliler Mahmut K. ile Cumali K, kardeşleri Cengiz ve Ramazan K. gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanan zanlılardan Mahmut K, Cumali K. ve Cengiz K. tutuklandı, Ramazan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana silah tabanca

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