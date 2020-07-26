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Adana’da yetkili sendika yeniden Eğitim-Bir-Sen

ADANA HABERLERİ  | 26.07.2020 12:20 | Son Güncelleme

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, 2020 yılı mutabakat sonuçlarına göre yeniden yetkili sendika olduklarını belirterek, "Adana, istikrara ve başarıya devam dedi.

Adana’da yetkili sendika yeniden Eğitim-Bir-Sen

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, 2020 yılı mutabakat sonuçlarına göre yeniden yetkili sendika olduklarını belirterek, "Adana, istikrara ve başarıya devam dedi. Yeni ufuklardan yeni umutlara doğru yolculuğumuz sürüyor. Bu başarıda pay sahibi olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
15 Temmuz 2020 tarihinde yapılan mutabakat sonuçlarına göre en çok üyeye sahip olan Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi eğitim-öğretim ve bilim alanında ilde yeniden yetkili sendika oldu.
11 bin 681 üye sayısıyla Adana’da bir kez daha yetkiyi göğüslediklerini söyleyen Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, "Eğitim-Bir-Sen güvenin ve başarının değişmeyen adresi olmuştur. Eğitim çalışanları adına sayısız kazanıma imza atan sendikamıza güvenen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Adana’nın, ’istikrara ve başarıya devam’ dediğini vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:
"2020 yılı mutabakat sonuçlarına göre Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi diğer 43 sendikanın toplam üye sayısından daha fazla üye ile ilimizde bir kez daha yetkili sendika oldu. En yakın rakibimizle aramızda 4099 üye sayısı farkı var. Sendikalı eğitim çalışanlarının yüzde 51’i Eğitim-Bir-Sen’i tercih etti. Bu bizim için çok önemli bir başarı. İlmek ilmek, nakış nakış sevgiyi ve emeği paylaştığımız, birlikte alın teri dökerek bu büyük başarıda ortak pay sahibi olduğumuz tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yeni ufuklardan yeni umutlara doğru yolculuğumuz desteğiniz ve güveninizle devam ediyor."

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