Adana'da yıkılan apartmanın enkazındaki kadın depremden 75 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından kentte yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor.

AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışma yürüttüğü Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki 12 katlı Zeray Apartmanı'nın enkazında inleme sesi duyuldu.

Bu noktaya yoğunlaşan ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kadını bulunduğu yerden kurtardı.

İsmi öğrenilemeyen ancak 48 yaşında olduğu belirtilen yaralı kadın, tedavi edilmek üzere sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

