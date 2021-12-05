Adana'da yıl sonuna kadar kütüphanesiz okul kalmayacak

ÖMER FANSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Adana'da yıl sonuna kadar tüm okulların kütüphaneye kavuşması için 7 meslek lisesinde sıra, masa, kitaplık ve sandalye üretiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, AA muhabirine, kütüphanelerin okullar için biyoloji ve fen laboratuvarları kadar vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Kentte 392 okulda kütüphane olmadığını tespit ettiklerini aktaran Koçak, "Şu ana kadar bizim 7 meslek lisemizde 36 öğretmenimizin kontrolünde 138 öğrencimizin çabasıyla bu 392 kütüphanenin oluşmasıyla ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık 45 okulun kütüphanesi tamamlandı. 20 Aralık itibarıyla Adana'daki tüm okulların kütüphane ihtiyacını karşılamış olacağız." dedi.

Koçak, müdürlük olarak meslek liselerinde kütüphane kurma çalışmalarına ek, tüm vatandaşların katılabileceği kütüphane kurulumu ve kitap teminine yönelik kampanya da başlattıklarını ifade ederek, sadece kütüphane yapmanın yetmediğini, içinin de kitapla doldurulması gerektiğini aktardı.

- "Dijital içeriğe ulaşma merkezi olacak"

"Kampanyamızda istekliler kütüphane yaptırabileceği gibi her evden en yakın okula bırakabilecekleri bir kitap bağışı da bizim için önemli ve anlamlı. Yapılacak hiçbir yardımı, katkıyı küçümsemiyoruz. Bu şehrin çocuklarının daha iyi yetişmesi noktasında herkesin sağlayabileceği her türlü katkıyı bekliyoruz." diyen Koçak, bilginin artık raflardaki ansiklopedilerden internete, dijital ortama taşındığını dile getirdi.

Koçak, kütüphanelerle öğrencilerin geleceğe bu yönde de hazırlanmasının alt yapısını oluşturacaklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Bizim yapacağımız kütüphaneler, salt içinden kitap çekip okunup tekrar iade şeklinin çok ötesine geçecek ki böyle olmak zorunda. Önümüzdeki günlerde bu fiziki mekanları tamamladıktan sonra buralar, öğrencilerin, velilerin, okulla ilgisi olan herkesin dijital içerik üretme ve bu içeriğe ulaşma merkezi olacak. Bu kütüphanelerimizin ilerleyen süreçte çocuklarımızın hayatına yön verecek, okul-sınıf dışı öğrenme ortamını daha iyi etkileyebilecek mekanlar haline gelmesini arzu ediyoruz. Bakanlığımızın bu konuda ciddi talimatları var. "

- Öğrenciler para kazanıyor

Adana Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Emin Dinçkurt, okullarının döner sermaye işletmesinde sıra, masa, kitaplık gibi çok çeşitli eşyaların üretim ve tamiratını yaptıklarını, ayrıca özel öğretim öğrencileri için ahşap oyuncaklar ve eğitim materyalleri de ürettiklerini aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kentteki okullarda kurulacak kütüphanelerin eşya ve donatılarını üretmeye dönük protokol imzaladıklarını bildiren Dinçkurt, "Metal teknolojisi ve mobilya-iç tasarım alanlarındaki öğretmen ve öğrencilerimiz bu kütüphanelerin hazırlanması için canla başla çalışıyorlar. Gelecek hafta içerisinde bu okullara malzemelerini teslim etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Dinçkurt, öğrencilerin alanlarında pratik eğitim aldıkları gibi bütçelerine de katkı sağlandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Döner sermaye çalışmalarını biz çok önemsiyoruz çünkü burada 'kazan kazan' durumu var. Hem öğrencilerimiz burada mesleki tecrübe kazanıyorlar hem de bunun karşılığında bir ücret alıyorlar. Öğrencilerimiz burada parça başı üretim yapmakta ve bunun karşılığında para almakta. Yaklaşık aylık 800-1000 lira cep harçlıkları oluyor."

