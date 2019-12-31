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  4. Adana'da yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi

Adana'da yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi

ADANA HABERLERİ  | 31.12.2019 22:53 | Son Güncelleme

Adana'da yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi

Adana'da polis ekipleri yeni yıl öncesi uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik uygulama yaptı.

Polis ekipleri, Çamlıbel Mahallesi ve 19 Mayıs Mahallesi'nde şüpheli araçları ve kişilerin üzerini aradı, kimlik kontrolü yaptı. Durdurulan araçlarda dedektör köpek uyuşturucu madde aradı.

Vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde yılbaşını geçirmeleri için denetimlerin gece boyu devam edeceği öğrenildi.

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