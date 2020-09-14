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Adana’da yılın ahisine plaket verildi

ADANA HABERLERİ  | 14.09.2020 17:46 | Son Güncelleme

Adana’da 33.

Adana’da 33. Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri Vali Süleyman Elban’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Elban, yılın ahisine ahilik kültürünün simgesi olan kaftan giydirdi ve yılın kalfası ile çırağına ödüllerini takdim etti.
Programda, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göğer’in konuşmasının ardından bir konuşma gerçekleştiren Vali Elban, "Ahi Evran" geleneğini bugünlere taşıyan, sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürüyle milletimize hizmet eden tüm esnafın "Ahilik Haftası"nı kutladığını belirtti.
Pandemi dolayısıyla mütevazı bir program yapmak zorunda kaldıklarını aktaran Vali Elban, “Bu süreçte biraz daha tedbirlere uymaya gayret edersek önümüzdeki dönemde tüm önemli günlerimizi, bayramlarımızı ve Ahilik Haftası’nı büyük bir coşkuyla kutlayacağımızı düşünüyorum” dedi.
Türkiye’de esnaf teşkilatının toplumun en büyük kesimini oluşturduğunu belirten Vali Elban, “Esnafımız istihdam açısından toplumumuzda önemli bir yükü alıyor. Vatandaşlarımızın birçok ihtiyacının karşılanmasında önemli görevler üstlenmiş durumdalar. Ama onun ötesinde evimizin altında, çalıştığımız yerlerin yakınında, yürüdüğümüz caddede sokakta hemen her yerde esnafımız, ailelerimizin bir ferdi gibi. Esnaflık kurulduğu yandan bu yana da böyle gelmiş ve biz de toplum olarak onları böyle kabullenmişiz. Yaptıkları ticari faaliyetler hep ikinci planda tutulmuş; sosyal rolleri, ağabeylikleri, kardeşlikleri, ablalıkları bizim için hep ön planda olmuştur. Onlar da bu rollerin yanında vatandaşa hizmet sunmayı, onları mutlu etmeyi hep ön planda tutmuşlardır” dedi.
Esnafın; toplumun bir harcı, kurulan bir imparatorluğun mayası olduğunu ifade eden Vali Elban konuşmasının devamında şunları söyledi:
“Osmanlı İmparatorluğu’nun birçok kurucu unsuru var ama en önemli kurucu unsuru Ahilik Teşkilatı’dır. Dolayısıyla bugün bizim de toplum olarak en önemli mayamız, en önemli harcımız yine esnaf teşkilatımızdır. Böyle günlerde bol bol esnaflarımızı hatırlayacağız, sorunlarını bol bol konuşacağız, inşallah çözümler de üreteceğiz. Her yeni Ahilik Haftası’nda esnafımızın sorunlarının azaldığı, toplum içerisindeki saygın konumlarının daha da yükseldiği, ekonomik durumlarının daha da iyi olduğu, tüm şartlarının da belli bir düzeyin üzerine çıktığı durumları konuşuruz diye temenni ediyorum.”
2020 yılı ilin ahisi olarak belirlenen Ersin Özkutbay’a plaket vererek kaftanını giydiren Vali Elban, daha sonra ilin kalfası seçilen Orçun Alıç ile ilin çırağı seçilen Gizem Etuğ’a plaket ve ödüllerini takdim etti.
Programda uzun yıllardır özveri ile sürdürdüğü mesleğine büyük emek veren mahrukatçı esnafı Mahmut Durna’ya da onur plaketi verildi.

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