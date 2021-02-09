YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da yol verme kavgasında 1 kişi yaralandı

Adana'da yol verme kavgasında 1 kişi yaralandı

09.02.2021 22:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yol verme kavgasında 1 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 01 DAA 38 plakalı motosiklet sürücüsü Süleyman B. ile bir otomobil sürücüsü arasında Belediye Evleri Mahallesi'nde, yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Sözlü tartışma sonrası çıkan bıçaklı kavgada motosiklet sürücüsü Süleyman B. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaçan şüphelinin yakalaması için çalışma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande'nin ev hali! Hande'nin ev hali!
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Adana Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
06:06
Sabah
07:27
Öğle
12:58
İkindi
15:53
Akşam
18:19
Yatsı
19:35

Adana Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Bilge Eczanesi
Seyhan
Bora Eczanesi
Seyhan
Büşra Eczanesi
Seyhan
Çalışkan Eczanesi
Seyhan
Ezgi Eczanesi
Seyhan
İpek Eczanesi
Seyhan
Sarıkaya Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Mecliste gündem maddelerinin yarısı iade edildi

Mecliste gündem maddelerinin yarısı iade edildi

Çamaşırhaneye ihtiyaç sahiplerinden yoğun talep

Çamaşırhaneye ihtiyaç sahiplerinden yoğun talep

Çamaşırhaneye ihtiyaç sahiplerinden yoğun talep

Çamaşırhaneye ihtiyaç sahiplerinden yoğun talep

Akdeniz'de Adana açıklarında cep telefonuyla Fin balinası görüntülendi

Akdeniz'de Adana açıklarında cep telefonuyla Fin balinası görüntülendi

Akdeniz'de Adana açıklarında cep telefonuyla Fin balinası görüntülendi

Akdeniz'de Adana açıklarında cep telefonuyla Fin balinası görüntülendi

Akdeniz'de Adana açıklarında cep telefonuyla Fin balinası görüntülendi

Akdeniz'de Adana açıklarında cep telefonuyla Fin balinası görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.