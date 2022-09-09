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Adana'da yolcu otobüsünde yastığın içine uyuşturucu saklayan zanlı yakalandı

09.09.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yolcu otobüsünde yastığın içine uyuşturucu saklayan zanlı yakalandı

Adana'da yolcu otobüsünde yastığın içine uyuşturucu saklayan zanlı yakalandı

Adana'da seyahat ettiği yolcu otobüsünde yanına aldığı yastığın içine uyuşturucu sakladığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, Gaziantep-Adana kara yolunda denetim gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsünü Ceyhan ilçesinde durdurdu.

Ekipler, araçta yolcu olarak bulunan R.B'nin yanındaki yastığı incelemeye aldı.

Yastığın içinde 1,5 kilogram esrar bulundu.

Şüpheli R.B. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu jandarma

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