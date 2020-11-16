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Adana’da "Yüzme Performans Tespit Müsabakaları" tamamlandı

ADANA HABERLERİ  | 16.11.2020 14:08 | Son Güncelleme

Yüzmede yeni sezonun ilk yarışı olan "Performans Tespit Müsabakaları" 100.

Yüzmede yeni sezonun ilk yarışı olan "Performans Tespit Müsabakaları" 100. Yıl Yüzme Havuzunda pandemi tedbirleri altında tamamlandı. Katılımın Covid-19 nedeniyle sınırlı olduğu müsabakalarda sporcular, barajı geçebilmek için kıyasıya mücadele ettiler.
Müsabakaları yakından takip eden Türkiye Yüzme Federasyonu Adana İl Temsilcisi Sabri Şanlı, hedeflerinin uluslararası başarılarla, milli takımın alt yapısını oluşturmak olduğuna dikkat çekti.
Yüzmenin Adana’da önemli bir yere sahip olduğunu belirten Şanlı, "Son yıllarda Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile yürüttüğümüz koordineli çalışmalar neticesinde, lisanslı sporcu sayımızda önemli bir artış var. Yakın gelecekte milli takımda Adanalı sporcular göreceğimize inanıyorum. İyi bir ekip çalışması yapılırsa kentimizin özlediği başarılar gelecektir. İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar’ın, sporun tüm branşlarına olduğu gibi, yüzmeye de pozitif yaklaşması bizi hedeflediğimiz başarılar adına umutlandırmıştır. Herkesin bildiği gibi, sporcular müsabaka yaptıkça tecrübe kazanır ve başarı basamaklarını çıkmaya başlar" dedi.

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