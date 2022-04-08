Adana'da zincirleme trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı

Adana'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında aynı aileden 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Suriyeli sürücü M.H. idaresindeki 46 MA 4824 plakalı otomobil, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 01 ACR 406 plakalı araç ve 34 DNY 803 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Kazada M.H. ile eşi ve biri 3 aylık 3 çocuğu yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ise 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz