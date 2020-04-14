YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'daki 2 cinayetin zanlısı 3 kişi tutuklandı

Adana'daki 2 cinayetin zanlısı 3 kişi tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 14.04.2020 14:14 | Son Güncelleme

Adana'daki 2 cinayetin zanlısı 3 kişi tutuklandı

Adana'da 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırılarla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 15 Mart'ta silahlı saldırıya uğradıktan 10 gün sonra hayatını kaybeden Cüneyt Aksüt ve 7 Nisan'da Kemal Daş'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan S.B, C.E. ve A.A'nın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yatakta kal, güvende kal''Yatakta kal, güvende kal'
Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattıKatliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı
Anahtar Kelimeler:
Adana Cinayet

En Çok Okunan Yerel Haberler

Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

ULUSKON’dan Süleyman Soylu’ya destek

ULUSKON’dan Süleyman Soylu’ya destek

Kafeteryadaki hırsızlık güvenlik kamerasında

Kafeteryadaki hırsızlık güvenlik kamerasında

Aydın serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor

Aydın serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor

Adana Namaz Vakitleri 14 Nisan Salı

İmsak
04:34
Sabah
05:59
Öğle
12:44
İkindi
16:24
Akşam
19:19
Yatsı
20:38

Adana Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Salı

Birlik Eczanesi
Seyhan
Büyük Eczanesi
Seyhan
Dağlıoğlu Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Gözü Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çukurova Havalimanı inşaatında 1000 kişilik yeni istihdam

Çukurova Havalimanı inşaatında 1000 kişilik yeni istihdam

ATO’dan ücretsiz e-belge desteği

ATO’dan ücretsiz e-belge desteği

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Adana’da Elektrik Kesintisi

Adana’da Elektrik Kesintisi

Türk Sağlık-Sen'den Kan Bağışı Kampanyası

Türk Sağlık-Sen'den Kan Bağışı Kampanyası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.