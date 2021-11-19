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Adana'daki bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

19.11.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Adana'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan baba tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Şehitduran Mahallesi'nde dün gece komşular arasında çıkan kavgada H.A'nın (53) bıçakla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, aynı kavgada hafif yaralanan R.Ç'yi (38) tedavisinin ardından hastane, oğlu A.Ç'yi (14) de ikametinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Ç. tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı.

Ağır yaralanan H.A'nın ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Şehitduran Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iki komşu arasında çıkan kavgada H.A. ve R.Ç. yaralanmıştı.

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