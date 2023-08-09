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Adana'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

09.08.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Ağustos'ta Gülpınar Mahallesi 37016 Sokak'ta Abdullah Yavuz'un (24), bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Ekipler, olay yerinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin 3 kişi olduğunu tespit etti.

Zanlıların kaçış istikametindeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, bu kişilerin Gülbahçesi Mahallesi'ndeki farklı ikametlere yöneldiğini belirledi.

Adreslere baskın yapan ekipler, şüpheliler Yusuf Ö. (18), Mehmet G. (19) ve Ercan T'yi (19) yakaladı.

Olayda bıçağı kullandığı öne sürülen Yusuf Ö. ile diğer iki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorguları tamamlanan 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gülpınar Mahallesi'nde 4 Ağustos'ta Abdullah Yavuz bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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