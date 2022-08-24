Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sarıyakup Mahallesi'nde, kaldırımda oturan Yılmaz Sucu'yu kendisine küfrettiği iddiasıyla tabancayla öldüren ve aynı gün saklandığı adreste yakalanan M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.G, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

22 Ağustos'ta, kaldırımda oturan Yılmaz Sucu'yu kendisine küfrettiği iddiasıyla tabancayla öldüren M.G. aynı gün saklandığı adreste gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz