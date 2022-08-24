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Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

24.08.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sarıyakup Mahallesi'nde, kaldırımda oturan Yılmaz Sucu'yu kendisine küfrettiği iddiasıyla tabancayla öldüren ve aynı gün saklandığı adreste yakalanan M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.G, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

22 Ağustos'ta, kaldırımda oturan Yılmaz Sucu'yu kendisine küfrettiği iddiasıyla tabancayla öldüren M.G. aynı gün saklandığı adreste gözaltına alınmıştı.

Adana'da iki kişiyi yaralayıp eve saklanan şüpheli yakalandı

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cinayet Adana

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Adana Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Çarşamba

Aksoy Eczanesi
Seyhan
Uçar Eczanesi
Seyhan
Ihlamur Eczanesi
Seyhan
Seçgin Eczanesi
Seyhan
Mert Özkurt Eczanesi
Seyhan
Dağlı Eczanesi
Seyhan
Sular Eczanesi
Seyhan
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