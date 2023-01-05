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Adana’daki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

05.01.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana polisinin terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Tutuklanan şüphelilerden birinin hendek kazdığı, bir diğerinin ise örgütün silahlı olarak propaganda videolarında yer aldığı ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye’de faaliyet gösterdiği belirlenen 7’si yabancı uyruklu 10 şüphelinin adresini teknik ve fiziki takiple tespit etti. TEM ekipleri, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından 30 Aralık’ta şafak operasyonu düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Emniyete götürülen 10 şüpheliden Yasin al-Abbas’ın (25) terör örgütünün işgalindeki bölgelerde hendek kazdığı ortaya çıktı. Al-Abbas’ın örgütten aylık 6 bin Suriye lirası kazandığı da öne sürüldü. Şüphelilerden Muhanned Abdullah’ın (35) örgütten başarı belgesi aldığı, Muhammed el-Hasan’ın (36) ise silahlı fotoğraflarının örgütün propaganda videolarında yer aldığı belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yasin al-Abbas, Muhanned Abdullah, Muhammed El-Hasan ile Ahmet Ç. (24) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartı, 5 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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