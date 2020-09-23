Adana'daki depremde minaresi hasar gören cami geçici olarak ibadete kapatıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 19 Eylül'de meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremde minaresi hasar gören Büyükkırım Camisi geçici süreyle ibadete kapatıldı.
İlçe Müftüsü İbrahim Memiş, AA muhabirine, minaresinin depremde hasar görmesi nedeniyle Kaymakam Bayram Yılmaz'ın talimatıyla tedbir amaçlı geçici olarak camiyi ibadete kapattıklarını belirtti.
Yılmaz, "Vakıflar Genel Müdürlüğüne yazımızı yazdık. Gelip inceledikten sonra kararı onlar verecek. Bilirkişi raporu oluşturulacak. Yıkılması veya onarılması kararı inceleme sonunda verilecek." dedi.