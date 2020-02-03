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Adana'daki ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

ADANA HABERLERİ  | 03.02.2020 00:52 | Son Güncelleme

Adana'daki ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da iki katlı evin birinci katında çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde iki katlı evin birinci katından alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederken evde tek yaşayan Ali Rıza Özdemir'in kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıktığı belirlendi.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan etkilenen Özdemir, olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu iki katlı ev kullanılamaz hale gelirken evdeki çok sayıda güvercinin telef olduğu tespit edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Ev yangını

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