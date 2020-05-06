Adana'daki FETÖ davası sanığına 2 yıl 1 ay hapis

Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan 4 sanıktan biri, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.A, C.A, H.T. ve H.D. ile avukatları katıldı.

Sanık H.A. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne 'himmet' adı altında finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, H.A'yı "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

