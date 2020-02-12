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Adana'daki FETÖ davasında eski polis 3 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis

ADANA HABERLERİ  | 12.02.2020 18:09 | Son Güncelleme

Adana'daki FETÖ davasında eski polis 3 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan eski polis 3 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mustafa Öztemel, F.Ö. ve Ö.D. ile avukatları katıldı.

Sanık Öztemel savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek "Hakkımdaki ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık Mustafa Öztemel'in cezalandırılması, diğer sanıkların ise ''yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Öztemel'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

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