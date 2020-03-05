Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan birine hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 5 sanıktan biri 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Gültekin ile tutuksuz sanıklar S.A, T.Ö, F.G, A.T. ve avukatları katıldı.

Sanık Gültekin savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek "Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Ben örgütün lise mesulü görevini yapmadım. ByLock yüklemedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık Emrah Gültekin'in cezalandırılması, diğer sanıkların ise ''yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdiği sanık Gültekin'in tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Diğer sanıkların ise beraatine hükmedildi.

