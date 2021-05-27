Adana'daki FETÖ/PDY davasında yargılanan 8 eski polisten 5'ine hapis cezası verildi

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, FETÖ elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında artış yaşanan sanıkların örgütsel sohbet toplantılarına da katıldıklarının tespit edildiğini belirtti. Savcı, FETÖ iltisakları ve örgüte "himmet" adı altında finansal destekte bulunduklarını belirlenen sanıkların silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar F.D, Ö.A, M.S.S, A.G, M.S, A.G, E.T. ve F.M.T. ile avukatları katıldı.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan etkinlik pişmanlık hükümleri kapsamında F.M.T'yi 2 yıl 2 ay 7 gün, A.G, M.S. ve A.G'yi 1 yıl 10 ay 15'er gün, E.T'yi 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıklar F.D, M.S.S. ve Ö.A'nın ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.

