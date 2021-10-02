YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'daki hırsızlık şüphelilerine yönelik soruşturmada 50 zanlı yakalandı

Adana'daki hırsızlık şüphelilerine yönelik soruşturmada 50 zanlı yakalandı

02.10.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çalıntı çok sayıda cep telefonu, televizyon, kol saati ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Adana'da hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında 50 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, hırsızlık suçlarına karışanlara yönelik dün düzenlenen operasyon kapsamında 50 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı 47 cep telefonu, 3 televizyon, 5 kol saati, 921 cep telefonu kılıfı, tablet, motosiklet, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile demir kesme makası ve tornavida ele geçirildi.

Öte yandan, hırsızlık suçundan elde edildiği değerlendirilen 46 bin 750 liraya el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- Operasyon

Polis, kentte hırsızlık olaylarına karıştığı değerlendirilen şüphelileri yakalamak için dün çalışma başlatmış, şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyete götürülmüştü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtaydan emsal karar! Bu sözleri söyleyen yandıYargıtaydan emsal karar! Bu sözleri söyleyen yandı
PARTNER"Son nefesime kadar mücadele vereceğim!""Son nefesime kadar mücadele vereceğim!"
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralıAdana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 2 Ekim Cumartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:28
Öğle
12:33
İkindi
15:52
Akşam
18:29
Yatsı
19:43
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Devlet desteğiyle çiftlik kuran Özbek asıllı kadın, "organik süpermarket" için kolları sıvadı

Devlet desteğiyle çiftlik kuran Özbek asıllı kadın, "organik süpermarket" için kolları sıvadı

Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Çankırı'ya yapılacak 250 milyon dolarlık yatırımla ilgili protokol imzalandı

Çankırı'ya yapılacak 250 milyon dolarlık yatırımla ilgili protokol imzalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.