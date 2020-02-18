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Adana'daki kaçak muayenehane operasyonu

ADANA HABERLERİ  | 18.02.2020 10:32 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan Suriyeli 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adana'da tıbbi aletler ve çok sayıda ilacın ele geçirildiği kaçak muayenehaneye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriyeli 3 şüpheli için adli kontrol kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekiplerince, Mirzaçelebi Mahallesi'nde kaçak muayenehane olarak kullanılan 3 katlı binaya yönelik 2 gün önce gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Suriyeli Shadi Alahmad A. (44) ve ona sekreterlik yapan Kafe Şeyh M. (44) ile Muhammet A'nın (36) işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin ifadelerinde, isminin İbrahim olduğunu bildikleri başka bir Suriyelinin hastalara baktığını, kendilerinin ise burada işçi olarak çalıştıklarını söyledikleri iddia edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suriyeli bir ailenin yaklaşık 5 ay önce yıllık 8 bin liraya binayı kiraladıktan sonra amacı dışında kullanmaya başladığı öne sürüldü.

Kaçak muayenehanenin faaliyetine son verildiğinden haberi olmayan bazı Suriyeliler ise adrese gelmeye devam etti.

Bu kişiler arasındaki Gül Veli, çocuklarını daha önce tedavi için bu adrese getirdiğini bugün de ilaçlarını almak için geldiğini ve yasa dışı faaliyet gösterdiğinden haberinin olmadığını söyledi.

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3 zanlı Adana kaçak muayenehane Operasyon Suriyeli

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